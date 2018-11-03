Саркози объяснил непредвиденный эффект антироссийских санкций

Москва, 3 ноября. Бывший президент Франции Николя Саркози назвал контрпродуктивными антироссийские санкции Запада. Он объяснил, что меры в отношении РФ дали «непредвиденный эффект».

Как объяснил Саркози в интервью изданию Point, этот эффект заключается в том, что Россия стала отдаляться от Европы и сближаться с Пекином. Экс-президент заявил, что санкции в отношении РФ противоречат интересам ЕС и навязываются президентом США Дональдом Трампом.

Саркози призвал не «подталкивать РФ в объятия Китая» экономическими ограничениями, а протянуть ей руку.

«Необходимо наладить отношения с Россией», — подчеркнул он.

Политик предложил создать наднациональную организацию и собрать в ней представителей Европы, Турции и России. Саркози выразил уверенность, что диалог и более глубокая интеграция РФ в Европу сделают более крепкой архитектуру континента и избавят Украину от необходимости выбирать между двумя сторонами.

Запад ввел санкции против России в 2014 году из-за разногласий по вопросам Крыма и Украины. РФ ответила зеркальными мерами и взяла курс на импортозамещение.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Москва неоднократно обращала внимание, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Также представители РФ не раз обращали внимание, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.