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Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви

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Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви

Стамбул, 3 ноября. Глава Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви. Об этом в субботу сообщается в Twitter-аккаунте главы Украины.

 

Отмечается, что церемония подписания состоялась в субботу в резиденции патриарха в Стамбуле. При этом Порошенко назвал сегодняшний день «историческим».

«Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — следует из сообщения.

Порошенко также поблагодарил патриарха и Синод за очень важное и мудрое решение.

Вселенский патриархат в октябре 2018 года заверил Киев в том, что предоставит автокефалию украинской неканонической церкви. Синод Руской православной церкви (РПЦ) назвал такое решение расколом и разорвал с Константинополем евхаристическое общение.

Автор: Алексей Громов
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