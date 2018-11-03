Стамбул, 3 ноября. Глава Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви. Об этом в субботу сообщается в Twitter-аккаунте главы Украины.

Сьогодні історичний день. Ми уклали Угоду про Співробітництво та Взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

Отмечается, что церемония подписания состоялась в субботу в резиденции патриарха в Стамбуле. При этом Порошенко назвал сегодняшний день «историческим».

«Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — следует из сообщения.

Порошенко также поблагодарил патриарха и Синод за очень важное и мудрое решение.

Вселенский патриархат в октябре 2018 года заверил Киев в том, что предоставит автокефалию украинской неканонической церкви. Синод Руской православной церкви (РПЦ) назвал такое решение расколом и разорвал с Константинополем евхаристическое общение.