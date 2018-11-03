Дамаск, 3 ноября. Председатель Совета управления палаты промышленности в сирийской провинции Дамаск Самир ал-Дабс сказал, что срок, предоставленный владельцам объектов в промышленной зоне в аль-Кабун — это возможность привести в порядок свои дела, пока их объекты переносятся в промышленную зону Адра. Соответствующую информацию сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Во время встречи с рядом промышленников в аль-Кабуне, которая прошла в сопровождении секретаря Торговой палаты Дамаска Мухаммада Хамшо и ряда членов советов управления двух палат, ал-Дабс указал на необходимость совместной работы и постоянной координации с заинтересованными сторонами для полного удовлетворения потребностей промышленных предприятий. Эти предприятия по-прежнему находятся в промышленной зоне ал-Кабун. Работы в регионе начнутся в течение льготного периода.

Самир ал-Дабс призвал ряд промышленников обеспечить электроснабжение их объектов и позволить ввести реставрационные материалы и оборудование, необходимые для работы. Стоит отметить, что восстановление промышленных зон является приоритетным для национальной экономики Сирии. Об этом заявил сирийский премьер-министр Имад Хамис во время посещения региона.

В рамках его визита было решено создать в каждом районе промышленности центр для обеспечения строительными материалами, охраны объектов, предоставления кредитов и завершения расчистки дорог. Местные власти также обязали содействовать промышленникам в получении лицензии, снабжении необходимой техникой и оборудованием.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что в провинции Дамаск полным ходом идет процесс восстановления разрушенной террористическими организациями инфраструктуры. В частности, сирийские власти заново выстраивают муниципальные объекты, школы, а также больницы. Кроме того, ремонтируются электрические сети, водопровод, канализация, водонапорные башни, восстанавливается движение на автотрассах. Местные жители самостоятельно убирают регион от мусора, щебня и развалин, они также облагораживают родные районы, высаживая новые кусты и деревья. Как правило, этим занимаются целые команды волонтеров.

Сам Дамаск, в том числе и его южные пригороды, был освобожден весной 2018 года в ходе совместной военной операции сирийской правительственной армии и российской авиации. Это произошло впервые с начала военного конфликта.