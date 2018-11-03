Россия неделима: День народного единства сплотит соотечественников

Совсем скоро, уже завтра, 4 ноября, вся Россия отметит День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, про ходят в российских городах с 3 по 5 ноября. Уже не первый год празднование Дня народного единства в России направлено, в первую очередь, на популяризацию многонациональных культур, традиций, уникальности и обычаев народов, которые проживают на территории страны, на объединение национальностей, а не «парламентских фракций», как это пытаются представить противники праздника.

В ночь с 4 на 5 ноября состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», она пройдет под девизом «Искусство объединяет». Акция объединит все культурные институты и все направления искусства и состоится во всех субъектах Российской Федерации.

На разных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов, мастер-классы. Будут задействованы не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки и другие заведения.

Основная цель акции — предоставить жителям страны возможность побывать в музеях, театрах, библиотеках, кинозалах, общественных пространствах, познакомиться не только с культурным наследием и традициями народов страны, но и с различными современными форматами театрального, изобразительного, выставочного искусства.

Кроме того, в школах 2-3 ноября проходят открытые уроки, они будут посвящены истории Дня народного единства, тематике межнационального и межрелигиозного мира и согласия в интерактивном формате.

Также 4 ноября планируется проведение творческих фестивалей в административных центрах федеральных округов, направленных на демонстрацию единства многонациональных народов России.

Накануне знаменательной даты в каждом субъекте Российской Федерации прошел «Большой этнографический диктант». Пресс-секретарь министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Екатерина Горская рассказала Федеральному агентству новостей, как прошло мероприятие в ее регионе.

«В плане организации диктант прошел очень хорошо. В этом году мы увеличили количество площадок проведения. Если в прошлом году у нас их было 11, то в этом — 14. Они были расположены в шести населенных пунктах Забайкальского края. Всего в диктанте приняло участие порядка 1500 человек. Это были как школьники, так и взрослые люди за 50-60 лет. В частности, даже профессор, который занимается естественными науками, но решил принять участие в диктанте. Он сказал, что для него как коренного забайкальца региональная составляющая диктанта, а именно последние 10 вопросов, никакой сложности не составили. Он щелкал их как орешки», — сообщила Екатерина Горская.

1 ноября в библиотеке для детей младшего и среднего школьного возраста прошло познавательное занятие «Славный день в истории России», посвящённое Дню народного единства.

#высоковскаягородскаябиблиотека #высоковскийддт #деньнародногоединства pic.twitter.com/rZ8fzxQt1F — Vysokgorbibl (@vysokgorbibl) November 3, 2018

Несмотря на то, что праздник имеет огромное значение для большинства граждан нашей страны, многие стремятся всеми возможными способами уменьшить его значимость. В СМИ появляются заметки и статьи о его неактуальности, пресса пишет о том, что на площади якобы сгоняют партийцев и бюджетников.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, как этот день отмечали в Крыму. Празднование происходило даже до воссоединения полуострова с РФ.

«Я хочу, чтобы вы обратили внимание на проведение мероприятий в рамках Дня народного единства, которые проводились в Крыму до воссоединения полуострова с Россией. 4 ноября у нас проводились различного рода акции, преимущественно шествия. В них участвовали и взрослые, и молодежь, люди считали этот праздник необходимым. В День народного единства крымчане демонстрировали свое единение с Россией, во все времена, Крым всегда хотел быть вместе с РФ. И данный праздник подчеркивал это единство», — говорит сенатор от Республики Крым.

Вместе с тем отечественный политик указал, что в России действительно проживают граждане, которые относятся к столь значимой дате негативно.

«Что касается либеральных структур, которые, как правило, находятся в столичных городах, им это неинтересно. И они считают, что и другие люди не испытывают интереса к подобным датам. Слава богу, нашей страной не руководят либералы. Если бы они находились у власти, то все было бы разрушено. Но, к счастью, мы являемся единым государством и успешно развиваемся», — резюмировал Сергей Цеков.

Независимый аналитик Алексей Филиппов также обратил внимание на значимость праздника. По его словам, многонациональность России фактически можно сравнить с ядерным оружием — этот щит надежно защищает российское государство, но если ее не культивировать, то эта тема тут же становится взрывоопасной.