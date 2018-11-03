Мигранты планируют засудить Трампа за нарушение конституции США

Вашингтон, 3 ноября. Мигранты из каравана, который продвигается к американским границам, подали иск против главы Белого дома Дональда Трампа.

По имеющимся данным, 45-го президента Соединенных Штатов, а также министерства юстиции и внутренней безопасности страны, намерены засудить за нарушение Пятой поправки к американской Конституции.

По мнению мигрантов, Трамп просто не имеет никакого права препятствовать им в получении убежища, передает RT.

Ранее стало известно, что караван из нескольких тысяч мигрантов направляется к границам США. Хозяин Белого дома отправил на границу до 15 тыс. военнослужащих. По мнению главы США, среди направляющихся в Америку беженцев скрываются «преступники» и «плохие парни».