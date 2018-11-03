Москва, 3 ноября. Мечты о соборной и независимой Украине разбились о жадность и бестолковость киевских чиновников, об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Главный итог строительства соборной, суверенной, незалежной Украины (скоро 30 лет будет) был подведен еще в сказке Пушкина о золотой рыбке – у разбитого корыта с грязным бельем», — сказал Коротченко.

По словам эксперта, проект украинской независимости полностью провалился. Во главе государства стоит вор, который нажился на украинском народе. Коротченко отметил, что состояние президента Украины Петр Порошенко увеличилось в восемь раз за время пребывания на посту. Столько получали даже латиноамериканские диктаторы, негодует эксперт.

Коротченко добавил, что вооружение, которое получило Украины в наследство от СССР, разворовали и продали благодаря «пьянству, раздолбайству и коррупции». Все оставшиеся запасы вооружения взлетают на воздух из-за непрофессионализма украинских военных. Вместо того, чтобы нормально работать, СБУ обвиняет Россию, которая якобы «лазером поджигает» украинские склады.

Напомним, в 2014 году в результате госпереворота на Украине к власти пришли нелегитимные элиты. За четыре года Украина стала самым бедным государством Европы, а украинцы лишились элементарных достижений цивилизации.

Кроме того, в стране участились случаи пожаров на складах хранения оружия. Ущерб от пожара на Черниговском складе 9 октября составил 1 млрд долларов. Вместо того, чтобы контролировать работу военнослужащих, Киев обвиняет Россию в причастности к поджогам.