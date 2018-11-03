189 человек погибли в авиакатастрофе индонезийского Boeing 737 В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет боинг Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Он, пока по неизвестным причинам, упал в море у западного побережья острова Ява. На борту находилось 189 человек, включая экипаж, никто не выжил. Среди погибших оказались 20 сотрудников Минфина Индонезии. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших. Телеграмму со словами скорби он получил и от российского лидера Владимира Путина.

«Белые каски» начали постановочные съемки для провокации с химоружием «Белые каски» начали съемки для провокации с химоружием. Жители провинции Алеппо рассказали, что в постановке участвуют совершенно посторонние люди. Кроме того, две емкости с хлором были доставлены террористами в район зернохранилища близ сирийского города Хама. Согласно поступившим данным, боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» также собираются устроить провокацию, чтобы обвинить в применении химоружия сирийские правительственные силы.

Украинский дипломат Василенко заявил, что необходимо «уничтожить Россию» Украинские политики в преддверии президентских выборов по-прежнему делают ставку на антироссийскую риторику. На днях в Киеве прошел предвыборный форум лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, который запомнится, прежде всего, «пламенным» выступлением дипломата Владимира Василенко. Агитируя за Юлию Тимошенко, украинский дипломат заявил, что Россия хочет уничтожить Украину на протяжении последних 300 лет, а значит «миссия Украины – уничтожить Россию».

В Совбезе ООН заявили, что не признают результаты выборов в Донбассе Члены Совета безопасности ООН призвали Россию остановить выборы в Донбассе, заявив, что не признают их результаты. Члены Совбеза ООН, среди которых Великобритания, Франция, Швеция, Польша, Нидерланды, а также примкнувшие к ним Германия, Бельгия и Италия призвали РФ остановить подготовку к выборам в Донбассе, заявляя, что не признают законными их результаты. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс от лица своих коллег по Совету безопасности призвала мировое сообщество объединиться в противодействии этим «незаконным выборам».