Стали известны подробности пожара под Самарой, в котором погибли трое детей

Москва, 3 ноября. Трое детей в возрасте от 2,5 до 8 лет погибли при пожаре в частном доме в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области, сообщает отдел управления СК РФ по региону.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пожар произошел в ночь со 2 на 3 ноября. Трое погибших детей были братьями. При этом отцы у восьмилетнего мальчика и двойняшек 2016 года рождения были разными. Когда дом загорелся, дети находились в нем одни.

По словам очевидцев, 36-летняя мать детей уехала на всю ночь к подруге в соседнее село Новый Буян, чтобы отдохнуть в бане. У женщины также есть старшая дочь. Она на момент пожара находилась в Самаре у бабушки.

Тела тех погибших детей, как уточняет СК РФ, были обнаружены пожарными после того, как огонь был потушен. В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.