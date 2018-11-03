Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при осмотре провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 4 ноября. В ходе прочесывания населенного пункта Бурик аль-Махра в провинции Эль-Кунейтра подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество противотанковых мин, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

По информации полевого источника, заброшенный склад боевиков примыкает к линии разграничения в районе оккупированных израильской стороной Голанских высот в западной части сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Нашему корреспонденту удалось взять эксклюзивное интервью с одним из сирийских военных.

«По информации, полученной из наших источников, был обнаружен тайник, зарытый под землей. В нем было большое количество мин и взрывчатки, в особенности мин, которые были обезврежены на линии границы с израильской стороной. Примерно 2 тысячи мин содержалось в этом схроне», — рассказал ФАН один из них.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда инженерные подразделения сирийской правительственной армии натыкаются на оставленные террористическими группировками боеприпасы.

Так, в конце октября компетентные органы Сирии наткнулись на большой запас оружия террористов, брошенный в освобожденной деревне на юге Эль-Кунейтры.

В этом же районе был обнаружен целый склад с медицинским оборудованием, который использовался боевиками во время оккупации региона.

Среди найденных боеприпасов было много оружия иностранного производства, медицинские инструменты были сделаны в Израиле.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля сирийской правительственной армии при участии союзных войск. Вместе с Эль-Кунейтрой армии Дамаска удалось очистить от незаконных вооруженных группировок еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент инженерные подразделения САА совместно с мирными жителями продолжают осматривать освобожденные деревни и города с целью обнаружения и ликвидации самодельных взрывных устройств (СВУ), а также мин-ловушек, которые могли спрятаны террористами перед уходом из региона.