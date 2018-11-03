Сирия: Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в провинциях Хама, Алеппо и Латакия

Москва, 3 ноября. Российские специалисты в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, за минувшие сутки зафиксировали девять случаев нарушений в провинциях Хама, Алеппо и Латакия.

Как уточняется в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу, шесть случаев стрельбы были зафиксированы в провинции Хама, два — в Алеппо, один — в Латакии. Турецкая сторона нарушений в течение дня не зафиксировала.

Центр по примирению враждующих сторон за последние 24 часа гуманитарных акций не проводил. На данный момент общая масса доставленного в Сирию гуманитарного груза составляет 3096 тонн.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. На данный момент число присоединившихся к перемирию вооруженных формирований составляет 234, населенных пунктов — 2518.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. На данный момент в стране продолжается борьба с отдельными очагами террористов. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории САР были разбиты при содействии российских военных. Наиболее остро сегодня стоит вопрос политического урегулирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.