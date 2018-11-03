Названа дата встречи по Афганистану в Москве

Москва, 3 ноября. Второе заседание на московской площадке по ситуации в Афганистане на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных специальных представителей состоится 9 ноября. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства Российской Федерации.

По данным ведомства, на заседание были приглашены страны-участницы — Афганистан, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Соединенные Штаты.

Лидер Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны, следует из сообщения МИД РФ.

Отмечается, что впервые в мероприятии такого уровня примет участие делегация Политического офиса Движения талибов в Катаре (организация «Талибан»1 — запрещена в России).

Ожидается, что заседание откроет глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Кабул и представители движения «Талибан» подтвердили свое участие во встрече в российской столице.

1 Организация запрещена на территории РФ.