Неизвестный устроил стрельбу в американском колледже | 3 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Неизвестный устроил стрельбу в американском колледже Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер, один человек пострадал. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте учебного заведения. Согласно имеющимся данным, в 21.50 по местному времени один человек, который не является студентом учреждения, получил ранение в результате стрельбы. На данный момент стрелок находится на свободе, его разыскивает полиция. Другие подробности инцидента не приводятся.

ФАН публикует видео с места ДТП поезда и КамАЗа в Краснодарском крае Появилось видео с места серьезного ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда в Краснодарском крае. Авария произошла в ночь на субботу на переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка: столкнулись грузовик и поезд, пострадали 20 человек, троих из которых госпитализировали в медучреждение. Известно, что пассажирский поезд маршрута Минск – Адлер столкнулся с грузовиком, пересекавшим железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.

Трамп не знает, о чем будет говорить с Путиным в Париже Дональд Трамп не смог ответить на вопрос касательно того, о чем будет говорить с Владимиром Путиным на встрече в Париже. Президенты США и России встретятся в Париже на торжествах, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. «Я понятия не имею, что сказать», – заявил Трамп журналистам. Глава Белого дома общался с представителями СМИ перед отлетом в город Хантингтон, который расположен в штате Западная Вирджиния. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Франции будет краткой, а на G20 (Большой двадцатке) полномасштабной