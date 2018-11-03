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Путин отметил роль Ассамблеи Русского мира в развитии международного сотрудничества

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Путин отметил роль Ассамблеи Русского мира в развитии международного сотрудничества

Москва, 3 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Ассамблеи Русского мира выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать развитию международного гуманитарного взаимодействия. Об этом говорится в приветственной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

«Убежден, что Ассамблея пройдет в творческом ключе, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества и личных контактов», — подчеркнул глава РФ.

Кроме того, российский лидер назвал важной и актуальной тему форума «Всемирность русской культуры», поскольку она позволяет в широком спектре обсудить серьезные вопросы миссии русской культуры на планете, а также необходимость популяризации русского языка.

При этом Путин отметил огромную роль фонда «Русский мир» в реализации важных проектов в образовательной и благотворительной отрасли.

Российский президент пожелал организаторам и участникам мероприятия успехов и плодотворных дискуссий.

Автор: Алексей Громов
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