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Следователи начали проверку ДТП с 18 пострадавшими на Кубани

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Следователи начали проверку ДТП с 18 пострадавшими на Кубани

Краснодар, 3 ноября. Следователи в Краснодарском крае инициировали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и фуры, в котором пострадали 18 человек. Об этом в субботу сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

Согласно предварительной версии следствия, мужчина 1979 года рождения, управляя большегрузом, двигался через железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с поездом дальнего следования.

По уточненной информации, опубликованной на сайте Северо-Кавказской железной дороги, из 15 обратившихся за медицинской помощью трое являются гражданами Белоруссии и один гражданином Украины.

Ранее стало известно, что в ночь субботу в 04​​​.10 по московскому времени на переезде между железнодорожными станциями Тимашевская и Ведмидовка в Краснодарском крае водитель фуры выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом, следовавшим маршрутом Минск — Адлер. После аварии за медицинской помощью обратились 15 человек.

Автор: Алексей Громов
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