Сирия в конце года начнет разведку новых месторождений: о восстановлении нефтегазового сектора страны

Несмотря на то, что некоторые районы Сирийской Арабской Республики еще остаются под контролем радикальных исламистов и других антиправительственных сил, официальный Дамаск уже работает над восстановлением пострадавшей за время конфликта экономики. Так, по заявлению министра нефти САР Али Ганема, уже в конце этого года ожидается начало геологоразведки морских месторождений нефти и газа.

«Что касается добычи на море, то мы начнем двигаться в этом направлении в конце этого года. Это позитивно скажется на добыче и секторе энергетики, достаточно знать, что это очень многообещающий участок. Мы будем расширяться в перспективе в вопросах геологоразведки и бурения на участках в море и на суше, что позитивно скажется на добыче», — рассказал министр в своем заявлении, которое было опубликовано на странице пресс-службы кабмина Сирии в социальной сети Facebook.

По словам Али Ганема, за последние два года министерство нефти ввело в эксплуатацию 24 газовых и 52 нефтяных месторождения.

«Перед кризисом добыча газа составляла 10,3 миллиона кубометров в день. После освобождения территорий всего за год она значительно выросла... Теперь ежедневно добывается 16,5 миллиона кубометров газа», — отметил Али Ганем, подчеркнув, что сирийское министерство нефти положилось на местные кадры в вопросе восстановления индустрии добычи.

Глава ведомства напомнил, что в худшие времена сирийского кризиса добыча нефти снижалась до 385 тысяч баррелей в день.

«Мы начали добычу на многообещающем участке на суше к северу от Дамаска. Геологические запасы достигают 20 миллиардов кубометров газа, мы расширились там в рамках плана», — добавил Али Ганем.

Текущую ситуацию с состоянием нефтегазовой отрасли в Сирии Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Сирия обладает достаточно значительными, как уже разведанными, так и еще предполагаемыми, запасами нефти и газа. Конечно, они не идут в сравнение с запасами таких стран как Саудовская Аравия, Иран и Ирак, но, тем не менее, в Сирийской Арабской Республике весьма значительный ресурс, который был одной из основ сирийской экономики. Именно контроль над нефтегазовыми ресурсами на самом деле являлся целью радикальных исламистов. А все остальные заявления, связанные якобы с борьбой за веру, являлись все-таки вторичными», — отметил эксперт.

Владимир Шаповалов констатировал, что война практически полностью разрушила нефтегазовый сектор Сирии, в некоторых районах — почти до основания, но в настоящий момент происходит достаточно быстрое восстановление этой отрасли.

«Фактически нефтегазовый сектор сейчас выходит на довоенный уровень и, более того, в настоящий момент уже начинается разведка и освоение новых нефтегазовых месторождений. Это колоссальный шаг вперед. Это означает, что Сирия восстанавливает свои позиции нефтегазовой державы, и это становится очень серьезным шагом в сторону возрождения сирийской экономики в целом. Это стало возможным благодаря тому, что большая часть территорий Сирии освобождена от террористов и на этих территориях восстановлена власть легитимного сирийского правительства. Как мы знаем, это произошло благодаря военной помощи России, и в настоящий момент военная фаза этой операции завершается», — обратил внимание собеседник ФАН.

Осталось только несколько участков сирийской территории, которые находятся либо под контролем террористов, либо под контролем вооруженных сил государств таких, как Соединенные Штаты. Помощь со стороны России, не только военная, но и гуманитарная и политическая, что тоже очень важно, позволяет обеспечить не только единство сирийской территории, но и основу для возрождения сирийской экономики, уверен собеседник ФАН. Сотрудничество в экономической сфере между Сирией и Россией также будет способствовать возрождению нефтегазового сектора, поскольку Россия является одним из лидеров в этой сфере и обладает колоссальным опытом развития нефтегазовых месторождений.