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Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

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Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

Сирия, 3 ноября. Под обстрелом радикалов погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети, в Хаме продолжаются перестрелки между армией САР и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: захватывает территории на северо-востоке Дейр-эз-Зора, атаковало позиции SDF в Ракке.  

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

Провинция Алеппо

Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

Радикальные исламисты вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли расположения правительственных сил САР в районе административного центра провинции Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В результате атаки погибло двое военнослужащих сирийской армии, еще около 13 бойцов получили ранения.

Местный источник передает в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин боевиков, оставшихся в районах Ар-Расума и Маскана.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что артиллерия ВС Ирака ведет обстрел укрытий «Исламского государства» на территории провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, курдские военизированные отряды, под контролем которых находились данные районы, передислоцируются к турецкой границе. Отступление Демократических сил Сирии (SDF) дает возможность террористам ИГИЛ1 продвигаться в регионе и захватывать новые позиции. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты открыли огонь по расположениям проправительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля.

Провинция Ракка

Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

На окраине административного центра провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадало несколько детей.

Подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак» заявляет, что террористы атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Ат-Табка. Данное сообщение опубликовал военный Twitter-канал (@RisboLensky).

Провинция Хама

Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc), что в ответ на очередной провокационный обстрел расположений правительственных сил САР джихадистами САА открыла огонь по позициям боевиков подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в окрестностях города Аль-Латамина.

Ранее сообщалось о столкновениях армии САР и радикальных исламистов в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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