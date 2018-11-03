Сирия новости 3 ноября 12.30: под огнем радикалов в Алеппо погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети

Сирия, 3 ноября. Под обстрелом радикалов погибло двое военнослужащих САА, при взрыве в Ракке пострадали дети, в Хаме продолжаются перестрелки между армией САР и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: захватывает территории на северо-востоке Дейр-эз-Зора, атаковало позиции SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли расположения правительственных сил САР в районе административного центра провинции Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В результате атаки погибло двое военнослужащих сирийской армии, еще около 13 бойцов получили ранения.

Местный источник передает в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин боевиков, оставшихся в районах Ар-Расума и Маскана.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что артиллерия ВС Ирака ведет обстрел укрытий «Исламского государства» на территории провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, курдские военизированные отряды, под контролем которых находились данные районы, передислоцируются к турецкой границе. Отступление Демократических сил Сирии (SDF) дает возможность террористам ИГИЛ1 продвигаться в регионе и захватывать новые позиции. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты открыли огонь по расположениям проправительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля.

Провинция Ракка

На окраине административного центра провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадало несколько детей.

Подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак» заявляет, что террористы атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Ат-Табка. Данное сообщение опубликовал военный Twitter-канал (@RisboLensky).

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc), что в ответ на очередной провокационный обстрел расположений правительственных сил САР джихадистами САА открыла огонь по позициям боевиков подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в окрестностях города Аль-Латамина.

Ранее сообщалось о столкновениях армии САР и радикальных исламистов в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)