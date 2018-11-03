Двойные стандарты: Twitter вмешивается в дела РФ и затыкает рот американцам

Twitter удалил порядка 10 тысяч аккаунтов пользователей, которые призывали игнорировать промежуточные выборы в США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Аккаунты Twitter были удалены в конце сентября и начале октября. Кроме того, администрация соцсети опубликовала архив твитов, которые были написаны с около четырех тысяч аккаунтов, отмечая, что они якобы могут быть связаны с вмешательством в президентские выборы в США 2016 года, сообщает CNN.

«Мы приняли меры в отношении этих учетных записей в Twitter», — сказал представитель соцсети. В комментарии CNN в компании отметили, что сеть аккаунтов была запущена с территории Соединенных Штатов.

Независимый аналитик Алексей Филиппов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал ситуацию. Он напомнил о праве граждан на свободу слова и выражения своего мнения, которого Twitter, придерживающийся политики двойных стандартов, их фактически лишил.

По словам эксперта, не исключено, что удаление профилей может быть связано с межпартийными разборками.

«Ну что тут можно сказать? Удаление аккаунтов — это проявление неконкурентной борьбы. Интересно было бы посмотреть твиты тех пользователей, чьи аккаунты были удалены. Уверен, если они и не были сторонниками республиканцев, то по крайней мере были настроены критически по отношению к демократам», — говорит Алексей Филиппов.

Он также напомнил, что ранее Twitter удалял аккаунты и российских пользователей.

«Удалялись страницы русскоговорящих граждан. Подавалось это все под соусом «вмешательства» в выборы в США. Но как человек, разговаривающий на русском языке и на нем же ведущий микроблог, может повлиять на американского избирателя? Ответ очевиден: никак. Более того, я даже допускаю, что уничтожались аккаунты тех людей, которые считают себя патриотами Российской Федерации», — заключил Алексей Филлипов.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что фактически удаление аккаунтов можно считать вмешательством в электоральные процессы Соединенных Штатов. Причем вмешательство происходит со стороны американской же компании. Также он напомнил о попытках Twitter вмешаться в российские выборы в единый день голосования 9 сентября.