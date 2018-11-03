Порошенко открыл в Турции табличку на бывшем здании посольства УНР

Киев, 3 ноября. Украинский президент Петр Порошенко в ходе своего официального визита в Турцию открыл табличку на бывшем здании посольства УНР и заявил, что Османская империя одной из первых признала Украину. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Посольство в Стамбуле было открыто одним из первых как дипломатическое представительство Украинской Народной Республики. Очень важно, что в Османской империи тогда были абсолютно твердые позиции по признанию УНР», — говорится в посте.

Порошенко добавил, что свою поездку в Турцию начал в субботу с открытия мемориальной таблички на здании, где с 1919 по 1922 год находилось посольство УНР в Османской империи.

Планируется, что Порошенко проведет в Турции два дня. В рамках визита он проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Как уточняла представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко, Варфоломея он собирается поблагодарить за позицию по томосу.

В октябре Константинополь принял решение начать предоставление автокефалии Украине. Томос об автокефалии может получить только предстоятель «объединенной» церкви, его необходимо избрать на «объединенном соборе» православных церквей на Украине. Каноническая украинская церковь принимать в таком соборе участие не планирует. Русская православная церковь в связи с решением Константинополя разорвала общение с Константинопольским патриархатом .

Церковная реформа необходима Киеву для того, чтобы усилить контроль над религиозной жизнью в стране. В настоящее время Киев разрабатывает законопроекты, которые дадут возможность органам власти влиять на назначение руководства религиозных организаций.