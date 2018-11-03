Владимир Путин: русскоязычное пространство станет шире. Итоги недели. ФАН-ТВ

Президент РФ обратился к соотечественникам с предложением расширить русскоязычное пространство Владимир Путин подписал новый вариант Концепции государственной миграционной политики. Об этом он заявил, выступая в Москве на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Документ направлен, в частности, на создание более комфортных условий для возврата людей в Россию на ПМЖ. Концепция уточняет правила въезда, проживания и получения российского гражданства. «Многие барьеры в этой сфере сняты. Мы будем и дальше работать в этом направлении», – заявил Владимир Путин, добавив, что в последнее время число желающих вернуться на Родину увеличивается.

Глава России подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок Что касается главы государства, на этой неделе Владимир Путин принял ряд внутренних решений и подписал серию документов. Например, закон, исключающий возможность автобусных перевозок без соответствующей лицензии. Кроме того, транспортные средства теперь должны быть оборудованы тахографами, с последующей возможностью доступа органов государственного контроля к показаниям устройств.

Владимир Путин заменил посла России в Сирии Александр Ефимов стал послом России в Сирийской Арабской Республике. На этом посту он сменил Александра Кинщака. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Ранее Ефимов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кремль назвал главную цель встречи лидеров России и США Главная цель встречи лидеров России и США – «сверить часы» по ряду вопросов, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на полях международного саммита в Париже.

Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию заключен в рублях. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Ранее сообщалось, что Москва перейдет в расчеты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Президент России Владимир Путин во время посещения Индии подписал с партнерами договор на поставку стране зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Стало известно, какие украинские компании попадут под санкции России Правительство РФ завершает разработку документа об ответных мерах России на санкции Украины. Ограничения коснутся компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией. Данные предприятия не являются критически важными для экономики нашей страны. «По сути, они дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется в Россию из других регионов и стран.

Нефтяники подпишут с правительством соглашения по топливу Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу. По данным на 1 ноября оптовые цены на бензин и дизельное топливо снижены, что по идее должно положительно сказаться на проблеме стабилизации розничных цен.

ФСБ в Татарстане выявили исламистов, планировавших теракты в России Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили в Татарстане злоумышленников, которые имели связи с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Задержаны 18 человек, планировавших «ряд резонансных акций». Один из участников преступной группы был задержан в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах. Одновременно проводилось задержание остальных участников организации. Кроме того, по 18 адресам были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистская литература.