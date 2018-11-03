Владимир Путин: русскоязычное пространство станет шире. Итоги недели. ФАН-ТВ

Президент РФ обратился к соотечественникам с предложением расширить русскоязычное пространство
Владимир Путин подписал новый вариант Концепции государственной миграционной политики. Об этом он заявил, выступая в Москве на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Документ направлен, в частности, на создание более комфортных условий для возврата людей в Россию на ПМЖ. Концепция уточняет правила въезда, проживания и получения российского гражданства. «Многие барьеры в этой сфере сняты. Мы будем и дальше работать в этом направлении», – заявил Владимир Путин, добавив, что в последнее время число желающих вернуться на Родину увеличивается.
Глава России подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок
Что касается главы государства, на этой неделе Владимир Путин принял ряд внутренних решений и подписал серию документов. Например, закон, исключающий возможность автобусных перевозок без соответствующей лицензии. Кроме того, транспортные средства теперь должны быть оборудованы тахографами, с последующей возможностью доступа органов государственного контроля к показаниям устройств.
Владимир Путин заменил посла России в Сирии
Александр Ефимов стал послом России в Сирийской Арабской Республике. На этом посту он сменил Александра Кинщака. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Ранее Ефимов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кремль назвал главную цель встречи лидеров России и США
Главная цель встречи лидеров России и США – «сверить часы» по ряду вопросов, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на полях международного саммита в Париже.
Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях
Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию заключен в рублях. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Ранее сообщалось, что Москва перейдет в расчеты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Президент России Владимир Путин во время посещения Индии подписал с партнерами договор на поставку стране зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Стало известно, какие украинские компании попадут под санкции России
Правительство РФ завершает разработку документа об ответных мерах России на санкции Украины. Ограничения коснутся компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией. Данные предприятия не являются критически важными для экономики нашей страны. «По сути, они дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется в Россию из других регионов и стран.
Нефтяники подпишут с правительством соглашения по топливу
Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу. По данным на 1 ноября оптовые цены на бензин и дизельное топливо снижены, что по идее должно положительно сказаться на проблеме стабилизации розничных цен.
ФСБ в Татарстане выявили исламистов, планировавших теракты в России
Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили в Татарстане злоумышленников, которые имели связи с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Задержаны 18 человек, планировавших «ряд резонансных акций». Один из участников преступной группы был задержан в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах. Одновременно проводилось задержание остальных участников организации. Кроме того, по 18 адресам были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистская литература.
Вузы России вошли в число лучших университетов мира
МГУ имени Ломоносова остается лучшим среди российских вузов по версии американского издания U.S. News & World Report. Всего же в рейтинг, опубликованный накануне, вошли 14 высших учебных заведений РФ. Так, количество вузов России, попавших в топ-500, выросло с трех до четырех. В топ-1000 представлены 12 отечественных институтов и университетов. МГУ имени Ломоносова, потерявший несколько позиций рейтинга, в этом году находится на 275-м месте. МИФИ занимает 419-е место, на 433-м – Новосибирский государственный университет, на 460-й позиции – Московский физико-технический институт. Наибольший рост показал Казанский федеральный университет, прибавивший 165 позиций.