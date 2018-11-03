Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика на Кубани

Москва, 3 ноября. Утром в субботу в Краснодарском крае на переезде железнодорожных путей между станциями Тимашевская и Ведмидовка произошло столкновение грузовика и пассажирского поезда, следовавшего из Минска в Адлер. Последствия ДТП попали на видео.

Ролик с места аварии, в которой пострадали почти 20 человек, разместил на своем канале в YouTube телеканал «360». В кадр попали обломки автомобиля. Поезд, судя по опубликованному видео, с путей уже убран.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, грузовик выехал на переезд прямо под колеса приближающегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд и грузовик находились уже слишком близко друг к другу, и избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП были госпитализированы водитель грузовика, машинист и помощник машиниста. Еще 15 пассажиров пожаловались на легкие травмы. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте происшествия.