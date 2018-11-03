В Совфеде считают бессмысленным ужесточение ответственности за «опасные» селфи

Москва, 3 ноября. С селфи, угрожающими жизни и здоровью как окружающих, так и желающего себя запечатлеть, надо бороться не ужесточением законодательства и не введением нового состава преступления, а воспитательной работой. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он указал на то, что некорректно говорить о введении нового состава преступления или ужесточении ответственности. Сенатор обратил внимание, что проблема селфи, которые молодые люди делают нередко в ущерб своему здоровью и даже жизни, в действительности стали серьезной проблемой, передает РИА Новости.

Клинцевич уверен, что такие проблемы необходимо решать исключительно воспитательными методами. По его мнению, это может быть разъяснительная работа в учебных учреждениях.

Напомним, в минувшую пятницу вечером движение поездов было временно приостановлено на станции метрополитена «Павелецкая» в российской столице после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи​​​.