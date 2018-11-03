Дамаск, 3 ноября. Массовая акция в поддержку жителей оккупированных Израилем Голанских высот прошла в сирийской провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

В частности, жители населенного пункта Хадр выступили против так называемых выборов в местные советы.

«Приветствую сирийцев, проживающих на Голанских высотах, взрослых и детей, стариков и женщин, по случаю проведения этого митинга. Благодаря ему все жители Сирии смогут понять, каким бывает патриотизм, какой бывает гордость, какой бывает приверженность идентичности. Это далеко не новый обычай, он древний для всех жителей Голанских высот. Благодарность им! Этот митинг солидарности с жителями Голанских высот, которые проходят через опасности и препятствия», — заявил журналисту ФАН один из местных жителей.

По словам участников акции, принятые израильскими оккупантами меры не имеют никакой правовой основы. Сирийский народ призвал международные организации, в частности Совет безопасности ООН, оказать максимальное давление на Израиль для аннулирования результатов выборов. Кроме того, люди требуют заставить Израиль уважать и соблюдать 4-ю Женевскую конвенцию.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Подобная демонстрация — не редкость для сирийских провинций. Совсем недавно акция в поддержку жителей Голан прошла в провинции Эс-Сувейда.

Стоит отметить, что Голанские высоты, расположенные на границе Сирии и Израиля, являются спорной территорией, поскольку обе стороны считают их своими. В связи с этим между государствами продолжается серьезный конфликт вот уже несколько десятилетий.

Международное сообщество, в частности ООН, считает Голаны суверенной территорией сирийского государства, которая была незаконно захвачена Израилем в период Шестидневной войны в 1967 году. До начала арабско-израильской войны в этом регионе проживало порядка 116 тысяч человек, большая часть из них переместилась в другие районы Сирии после захвата высот израильской стороной.