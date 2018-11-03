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Красный Крест отправил шесть грузовиков со стройматериалами в Донбасс

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Красный Крест отправил шесть грузовиков со стройматериалами в Донбасс

Москва, 3 ноября. Шесть грузовиков Международного комитета Красного Креста со строительными материалами в субботу выехали в Донбасс. Об этом сообщила в субботу государственная пограничная служба Украины.

Как уточняется в сообщении, автомобили выехали через пункт пропуска «Новотроицкое». В Донбасс они должны доставить 120 тонн стройматериалов.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав государственного переворота в Крыму. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, в зоне конфликта неоднократно устанавливался режим прекращения огня. Последнее, «школьное», перемирие вступило в силу в конце августа. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Автор: Василий Котов
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