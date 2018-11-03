Момент наезда иномарки на пешеходов в Тюмени попал на видео

Москва, 3 ноября. Иномарка Hyundai Solaris наехала в Тюмени на группу пешеходов, которые стояли на тротуаре, ожидая зеленого сигнала светофора. Камеры наблюдения зафиксировали момент ДТП. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Инцидент произошел на оживленном перекрестке на улице Герцена в Тюмени в пятницу вечером. На кадрах видно, как легковой автомобиль не вписался в поворот и на полной скорости въехал в стоящих на переходе людей. Затем иномарка отъехала чуть дальше по улице и остановилась у одного из зданий.

Как передавало ранее Федеральное агентство новостей, за рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка, она была трезвой. На машине была установлена зимняя резина. На переходе находились семь человек, они получили травмы разной степени тяжести. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.