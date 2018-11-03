Поделка на уровне школьников: в Сети высмеяли испытания нового украинского беспилотника

Киев, 3 ноября. Украинские пользователи Сети высмеяли испытания нового беспилотника украинского предприятия «Спецтехноэкспорт», входящего в структуру государственной корпорации «Укроборонпром». На кадрах запечатлен запуск дрона и нанесение удара по танку условного врага.

На кадрах ролика видно, что при попадании беспилотника с боевой головкой в башню машины происходит взрыв, последствия которого, впрочем, авторы видео не продемонстрировали.

Пользователи Сети негативно оценили возможности дрона, в том числе они заявили о «любительском уровне» нового достижения украинской оборонной промышленности.

«Кружок «Очумелые ручки», — написал пользователь под ником pindiknik.

Также в комментариях обратили внимание на то, что ролик в действительности не позволяет оценить возможности дрона.

«С виду поделка на уровне школьников. На самом деле, никаких даже теоретических данных нет», — отметил участник дискуссии Николя Якименко, указав, что о результатах тестов ничего не известно.

При этом, по мнению участников обсуждения, даже по этому ролику точно можно понять, что в сфере создания и разработки беспилотников украинским инженерам еще далеко до каких бы то ни было успехов.

«Я не верю, что у него могут быть хорошие способности пробивания брони — отношение длины к толщине плохо, поскольку эффективность HEAT Charges зависит от диаметра», — указал еще один пользователь.

Украинские военные и инженерные новинки всегда становятся предметом обсуждения в Сети. Пользователи каждый раз с большой долей скепсиса относятся к украинским разработкам, указывая на их неэффективность. Так, в августе журналист украинского телевизионного канала «1+1» Александр Дубинский на своей странице в социальной Facebook раскритиковал «новые» образцы военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в параде к Дню независимости Украины. Корреспондент удивился, как такие «новинки» вовсе можно выставлять на всеобщее обозрение.