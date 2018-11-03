Нет пиратству: Роскомнадзор помог поисковикам и правообладателям договориться

Ведущие интернет-площадки Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и обладатели прав на медиаконтент заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратством. Согласно документу, подписанному сторонами, сотрудники поисковиков обязаны будут удалять ту или иную информацию, размещенную в Сети без разрешения владельца авторских прав. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Это абсолютное саморегулирование, поскольку Роскомнадзор не является стороной, подписывающей меморандум, мы являемся лишь держателем реестра пиратских ресурсов, которые каждый час будут выгружать интернет-площадки, и в случае споров между правообладателями и интернет-площадками мы будем вести модерацию», — подчеркнул глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Независимый аналитик Иван Аркатов поприветствовал инициативу Роскомнадзора урегулировать отношения между правообладателями и владельцами поисковиков. По его словам, саморегулирование — это наиболее приемлемый вариант. В противном случае понадобилось бы принятие дополнительных законов. Это не только длительная и сложная процедура, есть и другие проблемы. Дело в том, что непонятно, кто будет писать законопроект: исполнительная или законодательная ветвь власти. В зависимости от автора законопроекта нормативный правовой акт может выглядеть совершенно по-разному.

«Правообладатели считают действующий закон недостаточно эффективным. С помощью меморандума они смогут не добиваться блокировки пиратского ресурса через суд, а быстро убирать его из поисковой выдачи», — говорит эксперт.

Фактически Роскомнадзор выступил примером для других органов исполнительной власти: ему удалось убедить стороны договориться. То есть отрасль будет саморегулироваться, что решает острую отраслевую проблему.

Однако эксперт обратил внимание, что далеко не все поисковики присоединились к меморандуму.

«Google пока что не является подписантом данного документа. Но, надеюсь, рано или поздно компания войдет в список членов-участников меморандума. Россия в настоящее время не является приоритетом для данной компании. Но, так или иначе, Google заинтересован в том, чтобы и дальше осваивать отечественный рынок. Думаю, рано или поздно он присоединится к числу тех, кто подписал документ, поскольку на Западе за тем, как соблюдается закон об авторском праве, следят очень пристально», — заключил Иван Аркатов.

Добавим, как сообщают некоторые источники, близкие к Роскомнадзору, следующий этап — саморегулирование и самоцензура социальных сетей. В настоящий момент вопрос прорабатывается. Возможно, самоцензура будет осуществляться по образцу Facebook.