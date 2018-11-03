Голодец объяснила, почему финал ЛЧ 2021 года надо провести в Петербурге

Москва, 3 ноября. Российский футбольный союз (РФС) готов провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе «Санкт-Петербург», а Немецкий футбольный союз выразил готовность провести финальный поединок ЛЧ на мюнхенской «Альянц-Арене».

Проведение лигочемпионского финала в городе на Неве поддержала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она отметила, что Северная столица оправданно заслуживает проведения финала лучшего клубного европейского турнира.

«Стадион «Санкт-Петербург» — один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира. Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне», — подчеркнула она.

Голодец считает, что проведение финала Лиги чемпионов на петербургской арене поможет развитию российского футбола, пишут «Известия».

Она напомнила, что по окончании мундиаля, прошедшего этим летом в РФ, в спортивных секциях страны наблюдался большой приток детей.

Место проведения финального матча Лиги чемпионов 2021 года станет известно в мае или июне будущего года.