«День геноцида мамонтов»: Киеву предложили новые праздники после траура из-за «преступления» Петра I на Украине

Москва, 3 ноября. Украина объявила 2 ноября днем траура из-за сожжения войсками Петра I города Батурин в ходе русско-шведской войны в 1708 году. Россияне, комментируя заявление Киева о «преступлении» 300-летней давности, предложили украинским политикам учредить новые памятные даты.

О делах давно минувших дней на Украине неожиданно решили вспомнить в эту пятницу. Как передавало интернет-издание Strana.ua, 2 ноября в эфире украинских радио- и телеканалов не было развлекательного контента, а в полдень в стране прошла минута молчания. Российского императора Петра I президент Украины Петр Порошенко обвинил в «резне» и убийстве 15 тысяч человек.

«Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Россияне, комментируя очередную инициативу украинских властей, помогли Киеву придумать новые памятные даты и праздники.

«Когда же на Украине введут День памяти геноцида мамонтов, учиненного Россией в ледниковый период?» — иронично поинтересовались они.

«Ну, тогда пускай ставят праздник в день сожженной французами Москвы», — добавили в Сети.

Некоторые россияне в шутку решили поддержать заданную Киевом тенденцию на запоздавший траур.

«Пойду поминать предков падших в период Монголо-татарского ига», — написала одна из интернет-пользователей.

«Белочка приходит не одна, а приводит друзей», — предположили в Сети о том, что помогло украинским политикам вспомнить о событиях 300-летней давности.

Пользователи также заметили, что «у страны, которая застряла в прошлом, нет будущего».

«Весь мир — театр! И только Украина — цирк!» — заключили россияне.

В 1708 году город Батурин был столицей гетмана Ивана Мазепы, сохранял самоуправление, однако находился под протекцией русского царя. В ходе Северной войны Мазепа попытался перейти на сторону Швеции и предложил Карлу XII сделать Батурин его резиденцией. Петр I в ответ приказал уничтожить город.