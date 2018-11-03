Пушков назвал США ненадежной сверхдержавой из-за новых санкций против Ирана

Москва, 3 ноября. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ненадежной сверхдержавой США из-за решения американского лидера Дональда Трампа вернуть все санкции против Ирана, отмененные в 2015 после заключения ядерной сделки. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Такова цена соглашений с США: в любой момент они могут быть отозваны или пересмотрены новой администрацией. Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава», — отметил сенатор.

Ранее глава Белого дома заявил, что антииранские санкции, которые повторно вводит Вашингтон, будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка, которая устроит американскую сторону.

При этом Трамп назвал ядерную сделку, заключенную в 2015 году, «катастрофической». Он также указал, что Соединенные Штаты готовы заключить более всеобъемлющую сделку с иранской стороной, которая «навсегда преградит ей путь к ядерному оружию.

Новые санкции, о которых США огласят в предстоящий понедельник, затронут банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране. В общей сложности с уже введенными ограничительными мерами это наиболее жесткие санкции, которые Белый дом когда-либо вводил против Тегерана.

Также Америка призвала Иран отказаться от ядерных амбиций.