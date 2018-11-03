Дамаск, 3 ноября. Впервые за семь лет в Сирии открылся Национальный музей Дамаска. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось взять интервью у его генерального директора Мохамеда Назира Авада.

«Я – Мухаммад Назир Авад, генеральный директор по делам древностей и музеев Дамаска. Совсем недавно прошла церемония открытия Национального музея Дамаска. Это случилось буквально два дня назад. Кроме того, параллельно прошла международная конференция по значению музеев и роли музеев в формировании национальной идентичности и укреплении национальной принадлежности. Конечно, открытие Национального музея в Дамаске было запланировано некоторое время назад. Однако его пришлось отложить по причине кризиса, длившегося шесть лет. Естественно, кризис привел к падению роли музея в образовательной, экономической, культурной сферах. В Сирии также регрессировала роль цивилизации в результате закрытия музеев. Экономически она повлияла на музейную ценность, на Национальный музей Дамаска. В итоге был сделан шаг для открытия музея снова и возможности сохранения его здания. Мы открыли музей Тартуса этим летом, затем приступили к открытию Национального музея Дамаска, как вы видите. Мы поставил экспонаты в этом отделе, он был открыт перед публикой, посетителями, исследователями и даже туристическими группами, которые начали постепенно приезжать в Дамаск после начала его восстановления. Мы открыли музей с его отделами: классический отдел — римский, византийский и греческий, а также верхний зал, в котором выставлены памятники, относящиеся к доисторическому времени, к эпохе Древнего Востока, а также исламский период», — рассказал ФАН глава музея.

В разговоре с нашим корреспондентом Авад также заявил, что власти приняли все меры для восстановления музея и возвращения всех его экспонатов. В данный момент представители музея продолжают сотрудничество с ООН по дальнейшей реконструкции помещения и проведению будущих выставок.

По словам Авада, даже частичное восстановление музея свидетельствует о возвращении безопасности и стабильности в Сирию. Совсем недавно было открыто для посещения первое крыло музея, в котором были представлены различные археологические экспонаты из разных исторических периодов.

По словам генерального директората, в различных частях Сирии было повреждено более 710 археологических объектов. Большая часть урона была нанесена в ходе серьезных военных столкновений и нападений боевиков.

Лев богини Аллат является одним из самых впечатляющих экспонатов, представленных в Национальном музее Дамаска. Именно эта скульптура когда-то украшала один из храмов древней Пальмиры. Однако когда боевики атаковали город, они взорвали этот памятник. После освобождения Пальмиры Лев был перевезен в музей Дамаска для последующего восстановления.