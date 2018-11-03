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Водолаз погиб во время поиска упавшего самолета Lion Air

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Водолаз погиб во время поиска упавшего самолета Lion Air

Джакарта, 3 ноября. Сотрудник спасательной службы в Индонезии Сиарул Анто погиб в минувшую пятницу во время поисковой операции потерпевшего авиакатастрофу самолета компании Lion Air. Об этом пишет издание Straits Times.

Согласно информации газеты, причиной гибели 48-летнего водолаза стала декомпрессия.

Известно, что Анто был достаточно опытным спасателем, он участвовал в нескольких поисковых операциях, в том числе после катастрофы пассажирского лайнера компании Indonesia AirAsia A320 в Яванском море четыре года назад, пишет АиФ.ru.

Воздушное судно Boeing-737 перевозчика Lion Air, следовавшее рейсом Джакарта — Панкалпинанг, потерпело крушение утром 29 октября через 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер рухнул в море в районе острова Ява. На борту находились 189 человек, никто не выжил.

Детали самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы в настоящее время не известны.

Автор: Алексей Громов
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