УПЦ заявила о плохом образовании константинопольского архиепископа

Киев, 3 ноября. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент отреагировал на заявление архиепископа Константинопольского патриархата Иова об упразднении УПЦ МП.

Как отмечал Иова, решение предоставить неканоническим церковным структурам на Украине автокефалию де-факто свидетельствует о прекращении существования УПЦ МП. Также архиепископ допустил возможность пересмотра статуса РПЦ в том случае, если Вселенский патриархат посчитает вынужденной эту меру.

В ответ на это в РПЦ сообщили, что готовы «помочь собрату с лечением», пояснив такие слова персональной обидой в отношении Русской церкви.

Климент считает, что такие слова Иова говорят о его необразованности, передает RT.

«Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом», — отметил он.

Архиепископ обратил внимание на то, что подобные «прописные истины» известны даже детям, которые ходят в воскресные школыные учреждения.

Помимо этого, Климент напомнил, что УПЦ МП Константинополю не подчиняется, а решение Фанара об отмене указа 1686 года, затрагивающего передачу Киевской митрополии Московскому патриархату, бессильно.

Он возмутился тем, что можно допустить отмену документов 300-летней давности.

Вселенский патриархат в прошлом месяце пообещал предоставить автокефалию украинской неканонической церкви. Синод РПЦ назвал такие шаги расколом и разорвал с Константинополем евхаристическое общение.