Четвертый выпуск шоу «Голос 7» вышел на Первом канале

Москва, 3 ноября. В минувшую пятницу на Первом канале вышел четвертый выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Голос». Жюри в составе известного продюсера и исполнителей Константина Меладзе, Ани Лорак, Басты и Сергея Шнурова продолжает оценивать музыкальный талант во время «слепых прослушиваний» и разбирать участников по командам.

К радости зрителей, общение судей между собой и с участниками проекта было выдержано в идентичной с тремя предыдущими программами манере, передает RT.

Как отмечал во время шоу телеведущий Дмитрий Нагиев, фронтмен группировки «Ленинград» постоянно спорит, певице Лорак трудно угодить.

«И только Константин Меладзе спокойно ждет, когда уже можно будет поехать домой», — говорил Нагиев, шутя, что любой вел бы себя так же, если бы его дома ждала Вера Брежнева.

Кроме того, в новом эпизоде не обошлось без нововведений: выступающим на сцене девушкам начали дарить букеты, автором идеи стал рэп-исполнитель Баста.

Ранее сообщалось, что звезда американского проекта «Голос» скончалась от рака в 49 лет.