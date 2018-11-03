Луганск, 3 ноября. За минувшие сутки украинские силовики нарушили перемирие в Луганской народной республике два раза, сообщили в субботу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 31 октября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — уточнили в СЦКК.

Под обстрел ВСУ попали район населенного пункта Желобок и пункта пропуска «Станица Луганская». Украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра. О пострадавших среди мирных жителей пока не сообщается, информация уточняется.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.