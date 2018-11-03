Москва, 3 ноября. США обеспокоены перестрелками на северо-востоке Сирии, где ВС Турции соприкасаются с отрядами курдов, заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл на встрече с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом​​​.

Как отмечается в заявлении американского госдепартамента, Хейл призвал прекратить перестрелки на северо-востоке Сирии и добиться стабильной ситуации в районе, чтобы окончательно разгромить остающихся на территории САР террористов.

Также на встрече Хейл и Онал приветствовали решение Вашингтона и Анкары о совместном патрулировании у демаркационной линии в районе Манбиджа.

Анкара считает террористическими отряды курдов. Турция неоднократно выражала обеспокоенность в связи с тем, что у ее границ сохраняют присутствие «Сирийские демократические силы», костяк которых составляют курды.

Летом Анкара и Вашингтон согласовали дорожную карту по стабилизации в сирийском городе Манбидж, который сейчас при поддержке США контролируется вооруженными формированиями курдов. ВС Турции приступили к патрулированию в районе в середине июня, при этом американская сторона откладывала выполнение своих обязательств по дорожной карте и не обеспечивала вывод курдских отрядов из города.