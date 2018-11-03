Ученые рассказали об опасности смартфонов для психики детей

Вашингтон, 3 ноября. Несовершеннолетние, которые проводят время за экранами смартфонов и других девайсов, а также телевизоров час и более в сутки, могут заработать психические проблемы. Об этом заявили сообщается на страницах Preventive Medicine Reports.

Американские исследователи проанализировали результаты социологического опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. У взрослых интересовались наличием проблем в поведении ребенка, а также спрашивали о том, сколько времени он проводит за телефоном.

В итоге научные сотрудники пришли к выводу, что уже одного часа в день достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка, в том числе уменьшению заинтересованности, дисциплины, самоконтроля, эмоциональной стабильности. Кроме того, для них были характерны проблемы в общении с одноклассниками и приятелями.

В ходе испытания исследователи установили, что дети до 17 лет, проводящие у экранов от семи и более часов, склонны к депрессиям и состоянию тревожности. В столь раннем возрасте они зачастую ходят к специалистам и принимают антидепрессанты.

При этом американские эксперты подчеркивают, что у детей указанной возрастной группы закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием была сильнее, чем у детей младшего возраста.