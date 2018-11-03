Трамп не знает, о чем будет говорить с Путиным в Париже

Вашингтон, 3 ноября. Американский лидер Дональд Трамп не смог ответить на вопрос касательно того, о чем будет говорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на встрече в Париже.

Президенты двух держав встретятся в Париже на торжествах, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Я понятия не имею, что сказать», — передает РИА Новости слова Трампа.

Глава Белого дома общался с представителями СМИ перед отлетом в город Хантингтон, который расположен в штате Западная Вирджиния, где он встретится с соратниками на митинге Make America Great Again в преддверии промежуточных выборов в США.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Франции будет краткой, а на G20 полномасштабной.