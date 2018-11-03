Стало известно, как глобальное потепление изменит жизнь россиян

Москва, 3 ноября. Глобальное потепление сделает северные регионы России более плодородными, жителям южных городов придется столкнуться с засухой, а в полярных населенных пунктах придется укреплять дома, прогнозирует замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов.

Эксперт уточнил, что глобальное потепление будет продолжаться, многолетняя мерзлота будет таять, и площадь морского льда в Арктике уменьшится. Однако Дроздов подчеркнул, что подобные процессы идут на Земле тысячелетиями, и планета к ним приспособилась.

«Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит», — отметил он в интервью РИА Новости.

По словам Дроздова, в том случае, если к 2100 году станет теплее на три градуса, на север слегка сдвинутся ландшафтные границы. Так, в Ставропольском и Краснодарском краях климат станет чуть суше и теплее, из-за чего для сельского хозяйства будет необходимо мощное орошение. В то же время в Воронежской области условия для выращивания продукции станут, наоборот, лучше, как и в Южной Сибири.

«А самые северные районы так и останутся в мерзлоте. Было, допустим, на Таймыре в среднем минус десять градусов, а будет минус семь градусов. Все равно будет та же самая мерзлота», — добавил Дроздов.

При этом, согласно прогнозу эксперта, самые заметные изменения ждут такие полярные города, как Норильск, Новый Уренгой, Надым, Салехард.

Ранее китайские ученые заявили, что из-за глобального потепления Землю ждет «великий потоп». К такому выводу пришли специалисты из университета Уханя, пытаясь выяснить причину участившихся ливней, ураганов и наводнений.