В США одобрили интеграцию американских ракет Patriot PAC-3 в будущую ПВО Германии

Вашингтон, 3 ноября. Власти США одобрили интеграцию ракет противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в будущую противовоздушную оборону (ПВО) Германии, ее цена вырастет на несколько миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона сообщает Reuters.

Германия планирует заменить составляющие основу тактической ПВО страны зенитные комплексы Patriot на систему MEADS. Контракт на переоснащение Берлин намерен подписать в 2019 году. Развертывание системы должно завершиться к 2025 году.

Источник издания отметил, что решение об интеграции ракет было принято после переговоров глав военных ведомств ФРГ и США Урсулы фон дер Ляйен и Джеймса Мэттиса летом текущего года. Его уже добрили власти Соединенных Штатов. После интеграции цена системы может вырасти на несколько миллиардов долларов.

Ранее Газета.ru сообщила, что бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли назвал американские комплекс Patriot единственным конкурентом российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.