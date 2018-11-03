Жертвами домогательств Вайнштейна могли стать почти 1000 женщин

Москва, 3 ноября. Почти 1000 женщин могли стать жертвами домогательств голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявила адвокат потерпевших Элизабет Феган.

«Я думаю, мы говорим о сотнях (женщин), я думаю, это может быть близко к тысяче», — предположила она в интервью телеканалу Sky News.

Феган уточнила, что в настоящее время публично в домогательствах Вайнштейна обвинили 150 женщин. При этом адвокат выразила уверенность, что на самом деле число пострадавших гораздо больше. Такой вывод Феган сделала на основе показаний бывших сотрудников компании Вайнштейна, по словам которых, «инциденты с женщинами» происходили в течение недели несколько раз.

Как сообщила адвокат, представители потерпевшей стороны общались с сотрудницами Вайнштейна, которые работали с продюсером еще в 1980-х.

Десятки женщин начали обвинять известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях в октябре прошлого года. В частности, о таких действиях со стороны Вайнштейна заявляли Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу. В отношении кинопродюсера было начато расследование.

Ранее против Вайнштейна были выдвинуты новые обвинения. Польская модель заявила о домогательствах со стороны кинопродюсера, отметив, что ей было только 16 лет, когда Вайнштейн приставал к ней.