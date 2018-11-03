Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

148
0 Оставить комментарий

Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

Москва, 3 ноября. Почти 20 человек пострадали в ДТП при столкновении грузового автомобиля и пассажирского поезда в Краснодарском крае. Погибших нет, пассажиры получили легкие травмы, три человека госпитализированы.  

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, инцидент произошел в 04.10 утра на переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик выехал на переезд прямо под идущий поезд. Состав следовал из Минска в Адлер. Машинист экстренно затормозил, однако автомобиль находился от поезда слишком близко, поэтому избежать аварии не удалось.Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

В результате столкновения были госпитализированы водитель грузовика, машинист и помощник машиниста. 15 пассажиров пожаловались на легкие травмы. Из-за ДТП пассажирские поезда № 103, идущие из Адлера в Москву, и №335 сообщением Екатеринбург – Новороссийск будут следовать с опозданием.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По каким причинам водитель грузовика выехал на переезд, пока не сообщается.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.