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Сирия: курды вместе с американскими военными патрулируют район Кобани на севере САР

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Сирия: курды вместе с американскими военными патрулируют район Кобани на севере САР

Вашингтон, 3 ноября. Курды из «Сил демократической Сирии» (SDF) и американские военные создали совместные патрули, которые патрулируют пограничный с Турцией район Кобани (Айн-аль-Араб) на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает курдское новостное агентство Firat News Agency.

Совместное патрулирование началось также на севере провинции Ракка в Телль-Абъяде. Патрули перемещаются между населенными пунктами на бронетехнике.

Ранее Газета.ru сообщила, что турецкие вооруженные силы обстреляли позиции сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат. В ответ на действия Турции в SDF объявили о приостановке наступления на форпосты боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

Напомним, Анкара считает, что силы самообороны сирийских курдов связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и называет членов вооруженных формирований террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Виталий Малясев
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