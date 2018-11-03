Саркози призвал Европу наладить отношения с Россией | 3 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Саркози призвал Европу наладить отношения с Россией Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций, из-за которого Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. Саркози назвал антироссийские санкции контрпродуктивными и не отвечающими интересам Европы. По мнению экс-президента, ограничительные меры навязывает европейским странам президент США Дональд Трамп. Николя Саркози также высказал сожаление в связи с тем, что политика экономических ограничений заключается в том, чтобы «сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая». Политик считает, что Европа должна «протянуть руку» России.

Депутаты Рады через КС Украины пытаются оспорить введение санкций против телеканалов Депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» оспорили в Конституционном суде Украины инициативу парламента о введении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne, сообщает пресс-служба суда. Согласно документам, в суд 2 ноября обратились 49 депутатов «Оппозиционного блока». Они потребовали проверить на соответствие Конституции постановление Верховной рады «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», принятое 4 октября.

Помпео заявил, что Россия создает проблемы и ослабляет защищенность США Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия ослабляет защищенность Соединенных Штатов. С таким заявлением он выступил в интервью телеведущему Шону Хеннити, стенограмму которого распространил Госдепартамент США. Телеведущий спросил Помпео об отношениях Вашингтона с Москвой. Госсекретарь ответил, что они «были серьезной проблемой», но президент США Дональд Трамп «дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими». По словам госсекретаря, для этого россияне должны изменить «свое поведение».