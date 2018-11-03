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Трамп рассказал о готовности США заключить новое соглашение с Ираном

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Трамп рассказал о готовности США заключить новое соглашение с Ираном

Вашингтон, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить новое, «более всеобъемлющее» соглашение с Ираном. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию и затрагивает весь спектр его злостных действий и которого достоин иранский народ», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, «исторические санкции останутся в силе», пока не будет достигнута новая сделка. Президент США также призвал Иран отказаться от ядерных амбиций, вернуться к добросовестным переговорам, уважать права своего народа и изменить деструктивное поведение.

Ранее Газета.ru сообщала, что президент США Дональд Трамп рассказал о введение новых санкций 5 ноября.

Автор: Виктор Мальцев
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