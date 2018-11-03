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«Пусть на завод идет работать»: россияне ответили предложившему отменить пенсии депутату

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«Пусть на завод идет работать»: россияне ответили предложившему отменить пенсии депутату

Москва, 3 ноября. Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил в Facebook ликвидировать Пенсионный фонд России, продать его имущество, отправить сотрудников работать и отменить пенсии, россияне ответили на его предложение.

Депутат предложил отменить пенсии по старости и упразднить как структуру Пенсионный фонд. По мнению Петровского, каждому гражданину нужно дать возможность самостоятельно решать, сколько трудиться и на что жить после того, как он перестанет работать. Пенсии по инвалидности ярославский депутат предложил оставить.

Россияне ответили предложившему отменить пенсии депутату, порекомендовав ему заняться тяжелым физическим трудом.

«Ждем исключения данного хама из депутатов, пусть на завод идет работать, а то жиром весь заплыл», — написал Пакет Пакетович.

«Таких депутатов, нужно переводить срочно на «новое место работы», а именно в Магадан на Колыму. Дальневосточный гектар дать, и пусть на свежем воздухе заготавливают лес для страны, моют золотишко. Глядишь за года три-четыре ума наберется», — написал Sudoplatov-Pavel-Smersh.

Некоторые пользователи перешли на личности.

«Почему-то все эти народные избранники пытаются принести пользу Отчизне только за счет народа?», — задался вопросом shokollayder.

Нашлись у ярославского депутата и свои сторонники. Некоторые пользователи с недоверием писали о пенсионном фонде, другие предлагали россиянам полагаться не на пенсии, а на собственных детей.

«Да правильно тот депутат все сказал. Если бы не было пенсий, люди бы детей рожали, и мы бы сейчас не вымирали, как динозавры. Понятное дело, что это должно сопровождаться финансовым сопровождением от государства. Но это бы отнимало гораздо меньше денег, чем трещащий по швам ПФ РФ», — поддержал депутата Простой воронежец.

Автор: Виталий Малясев
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