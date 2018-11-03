Сирия: фермеры планируют возобновить экспорт оливкового масла

Дамаск, 3 ноября. Выращивающие оливки фермеры и производящие оливковое масло предприятия рассчитывают возобновить экспорт после восстановления пострадавших от боевых действий предприятий. Об этом журналистам рассказал владелец завода по производству оливкового масла в городе Катана Мухаммад Абу-Рафи.

«До войны мы продавали масло за рубеж, но сейчас все уходит на внутренний рынок. По мере того, как запустятся пострадавшие заводы в других районах страны, мы снова сможем заняться экспортом оливкового масла, в первую очередь, в Россию», — заявил Абу-Рафи.

Предприниматель отметил, что его завод перерабатывает до тысячи тонн оливок за сезон. Предприятие продолжало работать даже во время войны, когда террористы находились в трех километрах от завода.

Фермеры отмечают высокое качество выпускаемого в Сирии оливкового масла, так как в Катане оливковые деревья питает талая вода с гор. При этом цены на готовый продукт в Сирии в несколько раз ниже, чем в других средиземноморских странах.