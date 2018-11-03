Трамп рассказал о нелегкой доле своей супруги

Вашингтон, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп считает, что его супруге Меланье «не так уж легко» оставаться с ним в браке. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед сторонниками в штате Западная Виргиния.

«Она замечательная, замечательная первая леди​​​. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко - быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», — заявил Дональд Трамп.

Упоминания о супруге американского президента нередко появляются в светской хронике. Нередко СМИ отмечают склонность первой леди к роскоши и большим тратам. Ранее Газета.ru сообщила, что гостиничный счет Меланьи Трамп в каирском отеле Intermonticon Cairo Semiramis во время визита первой леди США в Египет, превысил $95 тыс.