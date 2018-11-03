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Шнур опубликовал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции

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Шнур опубликовал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции

Москва, 3 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о групповом изнасиловании дознавателя уфимскими полицейскими. Произведение доступно на странице музыканта в соцсети Instagram.

Сергей Шнуров пишет, что насильники «чисто звери». В стихотворении также говорится, что изнасилование используется в качестве элемента запугивания и жертвой может стать каждый, не зависимо от пола.

«Начали пока что с бабы, 
А потом всех будут трахать», — написал Сергей Шнуров.

Музыкант также сравнивает произошедшее с русским бунтом, называя акт бесполезным и беспощадным.

«Полицейские дубинки, 
Русский секс, как русский бунт. 
Бесполезен, беспощаден, 
Полувял он и ленив. 
Кто-то выйдет, кто-то сядет, 
Ничего не изменив», — заключает автор.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции» и уже задержаны.

Автор: Виталий Малясев
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