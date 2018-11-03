Шнур опубликовал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции

Москва, 3 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о групповом изнасиловании дознавателя уфимскими полицейскими. Произведение доступно на странице музыканта в соцсети Instagram.

Сергей Шнуров пишет, что насильники «чисто звери». В стихотворении также говорится, что изнасилование используется в качестве элемента запугивания и жертвой может стать каждый, не зависимо от пола.

«Начали пока что с бабы,

А потом всех будут трахать», — написал Сергей Шнуров.

Музыкант также сравнивает произошедшее с русским бунтом, называя акт бесполезным и беспощадным.

«Полицейские дубинки,

Русский секс, как русский бунт.

Бесполезен, беспощаден,

Полувял он и ленив.

Кто-то выйдет, кто-то сядет,

Ничего не изменив», — заключает автор.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции» и уже задержаны.