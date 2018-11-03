На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I в Батурине

Киев, 3 ноября. На всей территории Украины 2 ноября объявлен траур из-за сожжения города Батурин войсками Петра Первого в 1708 году. Об этом сообщают украинские СМИ.

В этот день в эфире украинских радиостанций не появляется развлекательный контент, а телеканалы сопровождают вещание изображением траурной свечи. В полдень в стране была объявлена минута молчания.

О памятной дате на своей странице в соцсети Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства не удержался от проведения исторических параллелей и заявил, что Москва «продолжает орудовать своими «проверенными методами» — коварной агрессией и жестокостью» как и столетия назад.

Порошенко назвал Россию «московской ордой» и заявил, что Украина защищает «от болезненных планов Кремля» границы Европы.

«Жертвами резни в Батурине стали около 15000 человек — московская орда НЕ сжалилась ни над старыми, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа», — написал Порошенко.

Город Батурин расположен в Бахмачском районе Черниговской области Украины. В 1708 году в нем располагалась столица гетмана Ивана Мазепы. По договору 1654 года Батурин находился под протекцией российского царя, но пользовался широкой автономией, сохранял самоуправление, независимость во внутренних делах и даже собственные войска.

Тем не менее, Мазепа решил выйти из-под влияния России и присоединился к шведскому королю Карлу XII, который воевал с Россией в Северной войне. Петр Первый расценил намерения гетмана как предательство и распорядился уничтожить город. Приказ исполнил военачальник Александр Меншиков. По разным оценкам, число погибших составило от 11 до 15 тысяч.