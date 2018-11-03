Жириновский станцевал с местными жителями в Узбекистане

Ташкент, 3 ноября. Лидер ЛДПР, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский в составе делегации от российского парламента посетил Бухару в Узбекистане и поразил местных жителей зажигательным танцем.

В ходе визита депутаты пообщались с жителями города и встретились с узбекскими коллегами. Российских парламентариев встречали с музыкальным ансамблем, под выступление которого Владимир Жириновский пустился в пляс. Зажигательный танец российского политика попал на видео и быстро стал популярным.

Многие пользователи соцсетей вспомнили, что недавно необычным танцем порадовала соратников по Консервативной партии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и сравнили танцы российского и британского политиков.